台北市長柯文哲今因咳嗽、喉嚨不適，快篩後呈現陽性，目前仍在等待PCR結果。對此，新北市長侯友宜說，柯市長為了防疫費心費力，他已立即表達關心，希望市長早日康復平安，再跟新北並肩作戰，守護雙北安全，而他也喊話「柯市長加油，你絕對沒問題」。

另外，侯友宜也分享個人的防疫秘訣，他說，防疫還是按照專家提醒市民的作法，主要是戴好口罩、保持社交距離，並用三明治洗手法勤洗手，他也會隨時攜帶酒精，回家後會在隔離區先完成清消，避免將細菌帶回家，除了跟家人吃飯外，也盡量不跟他人共食。