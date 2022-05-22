這資訊量太龐大！有正妹抓包男友偷偷跑去外約「包夜一萬五」，正妹向好友訴苦，並告訴好友是看到男友手機號碼發現，因為男友點的外約就是自己，但是正妹強調做「這份工作」是為了生活，但男友的行徑是出軌，並認為「出軌只有零次和無數次」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張對話擷圖，對話擷圖中可見，有名正妹向朋友抱怨，因不滿男友趁她工作時，偷偷跑去找外約「包夜一萬五」，當場被她抓包發現，雖然，她想說服自己忘掉這件事，但還是過不了自己那關，所以決定和男友提分手。

男子外約「包夜一萬五」竟點到女友，慘遭提分手，網友見她的說詞搖頭「三觀破了」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

好友心疼正妹的遭遇，也反問正妹是不是看男友手機發現的，沒想到正妹竟回，男友點的外約就是自己，正妹看到男友手機號碼那一刻就知道了，但正妹認為自己做「這份工作」是為了生活，但是男友卻是出軌，並表示「出軌只有零次和無數次」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「資訊量太龐大」、「這有什麼不一樣，無言」、「這麼幽默的女孩」、「到底誰要跟誰分手？」、「他只是為了減輕妳的負擔啊」、「三觀破了」、「事情變得無比複雜」、「很好這很雙標」、「真的很有緣，天作之合啊」、「這還不是絕配？」。

有網友表示前幾天才在對岸QQ群看到類似對話訊息，質疑這是假訊息，對話內容是故意營造出來。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

另外也有網友表示前幾天才在對岸QQ群看到類似對話訊息，質疑這是假訊息，對話內容是故意營造出來的。