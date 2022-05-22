位於台中市太平區的一家電鍍工廠，今年4月開始偷排放廢水，所幸台中市環保局在高汙染潛勢區下游設置「水盒子」，以科技辦案的方式稽查出水質出現異常，進一步分析相關數據變化，終於揪出汙染禍首；環保局指出，今年度在全市增加布設30台「水盒子」，將24小時全天候監控。

環保局長陳宏益指出，為有效管控死魚好發區及高汙染潛勢區下游的河川流域，2020年開始設置「水盒子」移動式水質感測器 ，頗有成效，今年度布設30台，其可即時監控水域環境情況，掌握各流域關鍵河段汙染情形及異常汙染排放周期，藉以限縮可疑目標、強化稽查量能。

陳宏益舉例說，今年4月起，太平區一處高汙染潛勢區下游就感應到異常水質，稽查人員分析數據變化，掌握水質異常周期並鎖定可能汙染源，再配合雲端監視蒐證，5月初就逮出排放廢水的禍首電鍍廠，經採驗其放流水pH值達2.32、鎳超標5.5倍，依違反水汙染防治法開罰。

陳宏益說，若工廠未及時發現廢水處理設備異常或量測電極故障、未校正等情況，都可能發生水汙染情況而遭處分，為此，環保局去年也開心「水管家」系統，輔助業者自主管理放流水質，並可發現錯誤立即矯正，今年首波早鳥優惠以額滿，有意願的企業可報名第二波。