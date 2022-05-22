台中市長盧秀燕說，成人BNT疫苗目前有6萬2382劑，即日起可上醫療院所網站預約施打。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

疫情延燒全民警戒，台中市衛生局長曾梓展22日在防疫記者會表示，台中市今日新增9名確診中重症病人，年齡介於55歲到86歲之間，其中1名79歲女性沒有慢性病史，未打疫苗，其他8人有慢性病或腫瘤史，另新增4名確診死亡案例，年齡在67歲到77歲，其中1人未接種疫苗，4人有慢性病史或癌症史，死亡都因呼吸衰竭。

曾梓展指出，台中市今日新增9名中重症病人，1名79歲女性沒有慢性病史，也未打疫苗，其他8人有慢性病或者腫瘤史，其中2人未施打疫苗，2人接種兩劑疫苗，5人接種3劑疫苗，目前這9名中重症病患，有2人入住負壓隔離病房，7人入住加護病房。

台中市新增的4名死亡案例中，其中1人未打疫苗，1人接種兩劑、2人接種3劑，4個人都有慢性病史或者是癌症史，4名死亡個案的死因都因為呼吸衰竭。

曾梓展指出，累計持續追蹤50名病人，現在有28人插管，11人住進加護病房，1人使用抗病毒藥物，另有45名中重症病人情況改善或解除追蹤。

全國今日新增7萬9441例本土個案，台中市新增7250例本土個案，市長盧秀燕表示，成人BNT疫苗即日起開放預約施打，兒童BNT疫苗也提前至5月26日就能至醫療院所施打，請市民踴躍施打，提升防護力。

盧秀燕說，成人BNT疫苗目前有6萬2382劑，即日起可上醫療院所網站預約施打，但由於今天是周日，多數診所可能沒有營業，建議市民朋友明天開始預約比較順利。

她強調，除了成人BNT疫苗外，兒童BNT疫苗可能會提前抵達台中，預計是5月24日，經過衛生局統整與撥配，家長可提前帶小孩至醫療院所施打，預計是5月26日起就能到醫療院所施打。至於校園施打期程，疫苗可提前到，市府也請學校提前處理，預計5月27日起就可在校園替學童施打。