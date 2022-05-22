民進黨立委蘇巧慧等21人提案增修《公益彩券發行條例》，明訂經銷證不得轉讓、設質或出借予，同時增訂罰則，要杜絕人頭戶問題。（摘自蘇巧慧臉書）

端午節將至，台灣彩券推出加碼活動及新版刮刮樂刺激買氣，據統計2017年至2021年「立即型經銷商」遭取消銷售資格共3645人，主因非本人銷售占83.6％，民進黨立委蘇巧慧等21人提案增修《公益彩券發行條例》，明訂經銷證不得轉讓、設質或出借予，同時增訂罰則，要杜絕人頭戶問題。

台灣彩券統計，2017年至2021年「立即型經銷商」遭取消銷售資格共3645人，其中非本人親自銷售3048人、6個月內連續4次本人不在銷售處所銷售283人、有事實證明從事或涉及不正當之活動180人、經銷商本人或代理人經營地下六合彩127人。

蘇巧慧等21人認為，公益彩券發行的目的是為提供弱勢族群就業機會、提升社會福利，但目前公益彩券經銷商屢傳人頭戶情事，提案增訂《公益彩券發行條例》第四條之一及第十八條之一條文草案。

條文增訂，除發行機構、受委託銷售機構或經銷商外，不得銷售彩券；公益彩券經銷證不得轉讓、設質或出借予他人使用。此外，還對於人頭戶增加罰則，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，屆期仍未改正加處1倍至5倍罰鍰。

蘇巧慧表示，公益彩券是為提供弱勢族群就業機會、提升社會福利，若只懲罰弱勢民眾，對人頭戶沒有懲罰實在不公平，也沒辦法全面遏阻借牌的情形發生。此外，不肖經銷商用符合資格的弱勢者充當人頭，弱勢者僅能獲取微薄的收入。

蘇巧慧說，弱勢者除了違法會受到懲罰外，也可能有其他風險，包括應有福利資格可能遭到取消、可能負擔大筆稅額等，因此，各地方社會局一再要求相關機關嚴格查察。

「多一個非法經銷商，就是多一個不法的競爭者！」蘇巧慧強調，非法經銷站的存在，其實也是對弱勢經營者的危害，期待透過修法遏止人頭戶，讓公益彩券能真正回歸到公益的本質，弱勢族群受到真正的保障。