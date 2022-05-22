國民黨台北市議員徐巧芯遭惡意烏龍爆料特權違停，引發藍綠激辯。但有民眾反映，該巷弄北側紅線（圖右側），均為民眾私畫的「山寨紅線」，表示徐根本就沒有違停問題。（周志豪攝）

國民黨台北市議員徐巧芯遭惡意烏龍爆料特權違停，引發藍綠激辯。但有民眾反映，該巷弄北側紅線，均為民眾私畫的「山寨紅線」，表示徐根本就沒有違停問題，信義分局補開的違停罰單，徐應可提出申訴。

記者實際走訪徐巧芯被員警糾舉違停處旁，鄰接有一段（約光復南路415巷46號至74號對側）紅線標線明顯是以一般紅色油漆直接塗畫，應確實為「山寨紅線」無誤。而徐所停車位置雖看似由符規定「熱拌塑膠」紅線，但顏色已斑駁。

國民黨台北市議員徐巧芯遭惡意烏龍爆料特權違停，引發藍綠激辯。但有民眾反映，該巷弄北側紅線，均為民眾私畫「山寨紅線」，表示徐根本就沒有違停問題（紫色圓圈為停車點）。（截自「台北市交通地理資訊整合服務系統」）

而進一步查詢「台北市交通地理資訊整合服務系統」，發現光復南路415巷近光復南路主幹道段的巷弄路面，北側路邊並沒有法定紅線畫設，也就是說，不管是符規定的「熱拌塑膠」紅線或是油漆紅線，確實都非交工處列管的紅線禁停區。

另有網友也在PTT上發文表示，徐巧芯停車路段，在台北交通系統上根本沒有畫設紅線，表示依據個人經驗，這樣的紅線多半是天龍人私畫，警察若非按系統開單，罰單經申訴後最後還是會被撤銷，整起事件根本就是一個大烏龍。

該網友也揶揄，不愧是「巧芯巧芯得第一」，連違規停車都吵好幾天，但會不會根本大家都戰錯前提了？

「康編碎碎念」臉書粉專也聲援徐巧芯，表示綠營想從徐特權違停改檢討違停態度不佳，但其實徐連違規都沒有，徐停車地方可能是住戶自行畫設的「類紅線」；綠營側翼稱徐犯後態度不佳，結果是徐連違規事實都沒有，綠側翼再次翻車。

「康編碎碎念」臉書粉專批評，徐巧芯遭惡意造謠、中傷，要澄清事實卻還被綠營人士、親綠媒體人未善盡查證義務，就要徐閉嘴，這算什麼民主自由？國家的言論自由不應這樣遭濫用；這些綠側翼、造謠人士都欠徐一個道歉。