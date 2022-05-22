疫情洪峰將至，民眾自動自發減少活動，最近台北捷運運量降到50％，台北捷運公司宣布，23日起，淡水信義線、板南線、中和新蘆線平日離峰班距調為4.75分，松山新店線調為6至8分，環狀線調為10分鐘，文湖線不變。此外，圓山站往象山方向，首班車發車時間從原本早上6時2分調整為6時3分。

明天起北捷平日尖峰時段，也就是上午7至9時、下午5至7時30分班距不變，平日離峰與假日班距則會調整。

北捷指出，平日離峰淡水信義線、板南線及中和新蘆線班距由4.5分鐘改為約4.75分，松山新店線由5至7分改為6至8分，環狀線9分改為10分，文湖線不變。

北捷表示，假日班距會視實際搭乘旅客量情況機動加開班次，但淡水信義線及板南線在上午10時前及晚上8時後無區間車，班距從4.75分鐘改為9.5分，環狀線由9分鐘改為10分鐘，文湖線、松山新店線及中和新蘆線假日班距維持不變。

此外，除了班距改變，北捷說，圓山站往象山方向首班車發車時間，從早上6時2分調整為6時3分，其餘各站發車時間不變。