台灣知名導演楊雅喆曾執導《血觀音》，他因不滿影音平台Netflix官方臉書嘲諷「買不到快篩」的梗圖，日前宣布「退訂Netflix」，掀起網路熱議。不過，今(22日)有PTT網友翻出楊雅喆的臉書，有好幾篇貼文同樣在分享梗圖來嘲諷政治人物和時事，質疑楊雅喆也在「雙重標準」。

事件緣由是Netflix昨(21日)在臉書粉專PO出一張使用韓劇《還有明天》的劇情畫面做成梗圖，來嘲諷快篩疫苗「要早上七點排隊才買得到」；此舉引發部份網友不滿，導演楊雅喆也忍不住在個人臉書怒轟表示：「Netflix 還在公然造謠，我退訂了。Bye！」，並秀出退訂的截圖畫面。

而論壇PTT實業坊今(22日)則有網友揪出楊雅喆過去在臉書的貼文，同樣也在分享梗圖來嘲諷政治時事：「分享醜化柯文哲的梗圖，只有他們可以醜化別人，說國民黨的歷史不可以忘記，自己又想抹去民進黨快篩排隊的歷史，自己也很愛看虛假梗圖」，質疑楊雅喆根本是在「雙標」，「梗圖可以嘲諷過去的事，但是Netflix不行」，並形容：「標題應該要加上，這個人除了是個導演，還是雙標、自大、自以為是的英粉」。

鄉民也在推文熱議迴響：「幻滅。想不到導演政治色彩這麼重」、「唉！原來楊導也是這樣」、「已經黑名單他了」、「而且柯文哲那個梗圖還是虛構的，網飛好歹是曾經發生過的事，有夠扯！」、「才退訂，隨時可以續訂好嗎？有種叫網飛退出台灣啊」、「原來又是個死忠的」、「民進黨做什麼都是對的」、「覺青不意外」、「綠能你不能」、「我猜拿了很多政府補助 當然要宣誓效忠?」、「DPP側翼意外嗎」。