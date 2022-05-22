雲林家扶中心莪馨會志工準備600顆肉粽，22日送給沿海30戶家庭，同時致贈雞肉鬆禮盒、食用油、醬油禮盒與白米、雲林二監的蛋捲禮盒。
莪馨會志工們因應疫情嚴峻，今年以採購方式取代往年自己親手包，送粽子的志工也都打滿3劑疫苗。
雲林家扶中心督導歐厚成說，許多家庭家長經濟受到疫情衝擊，今年粽子又漲價，買不太下手，香噴噴的粽子與生活物資對扶助家庭而言是個驚喜也是及時雨。
雲林家扶中心莪馨會志工準備600顆肉粽，22日送給沿海30戶家庭，同時致贈雞肉鬆禮盒、食用油、醬油禮盒與白米、雲林二監的蛋捲禮盒。
莪馨會志工們因應疫情嚴峻，今年以採購方式取代往年自己親手包，送粽子的志工也都打滿3劑疫苗。
雲林家扶中心督導歐厚成說，許多家庭家長經濟受到疫情衝擊，今年粽子又漲價，買不太下手，香噴噴的粽子與生活物資對扶助家庭而言是個驚喜也是及時雨。
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