羅智強將走透桃園 張善政發文祝福、期盼合作

國民黨桃園市長提名爭議延燒，北市前議員羅智強今宣布，將繼續留在桃園，走遍桃園13個行政區傾聽人民心聲，對此，甫獲國民黨徵召選桃園市長的行政院前院長張善政在臉書發文指出，自己和羅智強理念相同，也期盼未來能和羅攜手合作，一起為台灣和桃園的美好未來打拚，實現「微笑桃園」的願景。

前台北市議員羅智強22日公布新計畫，將展開「祈福走桃園，傾聽人民苦」，走透透桃園13區。23日早上8時從中壢火車站出發，傾聽桃園市民在疫情下的痛苦。

羅智強在臉書發文表示將走透桃園市，張善政在臉書發文表示祝福。（摘自臉書）

張善政稍早在臉書發文回應，指羅智強「祈福走桃園」的臉書貼文，提起羅對這次疫情民眾深受其苦的憂慮。和張善政願意接受徵召參選的動機不謀而合。張善政提到，與羅智強對於國家社會面臨的困境與感受完全相同，尤其政府未充足準備下，就讓人民赤手空拳與病毒共存，因疫情流逝的每條寶貴生命，一再凸顯政府的防疫失能，也成為政府超慢部署政策下的犧牲者，令人情何以堪？

張善政最後提到，彼此憂國憂民理念一致，也期盼未來能與羅攜手合作，一起為台灣和桃園的美好未來打拚，實現「微笑桃園」的願景「祝福智強！」。