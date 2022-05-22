台灣運動彩券今年即將要重新招標，對此，民進黨立委林宜瑾表示，全台地下賭盤每年約3000億元賭金，目前僅有一家業者經營運動彩券，月底將與立委張廖萬堅一起舉辦公聽會，盼可開放第2家業者，彼此有競爭，把運動彩券的餅做大。

林宜瑾表示，自己很喜歡看運動賽事，正所謂「小賭怡情」，有了運動彩券的加持，可增加球迷們觀看比賽的熱情，運動彩券若只有一家，有些比賽可能未獲得青睞成為投注賽事，亦或是賠率太差，球迷們興趣缺缺，若可開放第2家業者經營運動彩券，彼此間有競爭，可一起把運動彩券的餅做大。

依據《運動彩券發行條例》規定銷售額10％作為「運發基金」，用補助國內運動選手等，12％是通路銷管費用，剩下的78％作為獎金，反觀，地下賭盤只需要5％的水錢（銷管費用），獎金高達95％，運動彩券自然無法與地下賭盤抗衡。

林宜瑾表示，據估計全台地下賭盤每年約3000億元賭金，但去年運動彩券銷售額僅400多億元，挹注約40多億元給「運發基金」，地下賭盤有其風險存在且不合法，若可以吸引球迷們改投注運動彩券，對於國家的體育發展也有助益，可培育更多體育選手及促進運動賽事發展。

此外，《運動彩券發行條例》並未規定僅能有一家業者經營，因此，在無需修法的情況下，體育署只要在公告的招標內容上進行修改即可，與立委張廖萬堅都支持開放第2家運動彩券業者，預計今年5月30日將在立法院舉辦公聽會，廣納各界的意見，也盼體育署可以採納。