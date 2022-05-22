一名王先生曾因搭乘花蓮多羅滿賞鯨船而認識張姓女友，經相戀多年，決定結婚，今特別選在相識之處「賞鯨船上」舉辦婚禮，出航期間，更罕見出現飛旋海豚，花紋海豚，熱帶斑海豚等3種鯨豚，彷彿在替新人祝福。（多羅滿賞鯨公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名王先生曾因搭乘花蓮多羅滿賞鯨船而認識張姓女友，經相戀多年，決定結婚，今特別選在相識之處「賞鯨船上」舉辦婚禮，出航期間，更罕見出現飛旋海豚，花紋海豚，熱帶斑海豚等3種鯨豚，彷彿在替新人祝福。（多羅滿賞鯨公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名王先生曾因搭乘花蓮多羅滿賞鯨船而認識張姓女友，經相戀多年，決定結婚，今特別選在相識之處「賞鯨船上」舉辦婚禮，並在清水斷崖交換信物，象徵海誓山盟的愛情。（多羅滿賞鯨公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名王先生曾因搭乘花蓮多羅滿賞鯨船而認識張姓女友，熱愛大自然的2人經相戀多年後，決定結婚，今特別選在相識之處「賞鯨船上」舉辦婚禮，除海洋文學作家廖鴻基擔任證婚人，出海途中更罕見出現飛旋海豚，花紋海豚，熱帶斑海豚等3種鯨豚，彷彿在替新人祝福，成為這對夫妻終身難忘的美好回憶。

多羅滿賞鯨公司總經理呂世明表示，王先生和女友因搭乘「福爾摩沙之旅」日出遊程而結識，決定包船出航，重返相識處舉辦婚禮，不過因疫情影響，婚禮舉辦一波三折，加上梅雨季節，本來擔心新人會因大雨取消婚禮，經不斷反覆詢問，新郎似乎不太畏懼，依然堅決辦理。

呂世明說，這對新人嚮往自然，因此船上沒有過度鋪張，僅用些氣球裝飾，且原訂參與婚禮的親友約90人，因疫情影響僅剩60人許，但整體氛圍仍幸福滿溢，且廖鴻基老師也特地前往擔任證婚人，見證2人堅定不渝的愛情，新人最後也在清水斷崖下方交換彼此的信物。

特別的是，搭乘賞鯨船出航，能在海上看見一種鯨豚已屬難得，這對新人卻一次飽覽3種鯨豚，讓呂世明感到驚艷，他說，今天出航期間，竟然一次能收集飛旋海豚，花紋海豚，熱帶斑海豚等3種鯨豚，彷彿大家陸續跳出海面，見證並祝福這場海誓山盟的婚禮。

多羅滿賞鯨公司也特別在臉書上分享這場婚禮，也吸引不少民眾留言獻上祝福，期盼這對新人下次能多帶幾個生力軍，一家大小一起回到海上，一同享受海洋文化。