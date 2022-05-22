美國高官今（22）日表示，現階段暫不考慮將韓國納入「四方安全對話」（Quad）；比起接納新成員，當前更應將四方安全對話已提出的構想發展壯大。

韓聯社報導，該官員當天在接受美國總統拜登訪韓隨行記者團採訪時作出上述表示。該官員說，四方安全對話是相對新近成立的機制，仍在尋找最佳的合作方案，對接納新成員持謹慎態度。美方多次表明暫不考慮推進接納新成員的「Quad＋」機制的立場。

對於北韓境內的新冠疫情，該官員表示，疫情可能是北韓沒有回應美方外交提議的原因之一；拜登始終堅持真誠且可持續的外交立場。該官員表示，美國對北韓境內疫情深表憂慮，並已做好準備與國際社會一同提供防疫援助、與北韓開展外交對話，一切只待平壤方面決定。

就韓美何時將擴大實施聯合軍演，該官員沒有直接回答，只稱有關問題應由軍方決定。另就印太經濟框架（IPEF）的成員國，該人士表示，現在說還為時過早。