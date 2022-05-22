以多變打法、出色技巧受到球迷喜愛的台灣羽球天后戴資穎，今天（22日）在泰國羽球公開賽女單決賽力克中國大陸好手陳雨菲，是個人繼去年1月年終總決賽之後，暌違16個月的國際賽冠軍，也是小戴生涯第23座BWF世界羽聯超級系列賽冠軍，持續堆高史上最多超級賽女單冠軍紀錄。

泰國羽球公開賽是BWF世界巡迴賽超級500系列賽事，也是超級1000、超級750系列之後等級第三高的賽事，而這兩年國際賽事受到新冠肺炎疫情影響，不少賽事停辦或延期，過去賽事正常進行期間，BWF一年有26站世界巡迴賽，共有超級1000、750、500及300等等級，另外還有超級100等級系列，積分和上述4個等級賽事一樣可列入世界排名計算，但不算進HSBC BWF世界巡迴賽積分裡，而只有世界巡迴賽積分世界前8好手，才能參加年終總決賽。

2012年9月日本羽球公開賽是戴資穎生涯首度於超級系列賽奪冠，她透過許多賽事累積經驗、增強實力，2020年全英公開賽拿下生涯第21座超級系列賽女單冠軍，超越中國大陸退役名將王儀涵，締造史上最多超級系列賽女單冠軍紀錄，並在延到去年1月舉辦的2020年賽季年終總決賽增添第22冠，今天再於泰國羽球公開賽奪冠、繼續堆高紀錄。

今天泰國羽球公開賽女單決賽戴資穎多樣化的打法，讓知名羽球主播「克媽」克拉克（Gillian Clark）都稱讚不已，小戴21比15、17比21、21比12擊退中國大陸陳雨菲，繼去年1月年終賽之後，結束16個月等待再度嚐到冠軍喜悅，並帶走2萬7千美元冠軍獎金（約台幣81萬）。