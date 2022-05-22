沙鹿就業服務站專業的就服員協助視訊面試。（台中市政府提供）

沙鹿就業服務站視訊徵才活動，協助企業成功媒合。（台中市政府提供）

國內本土疫情呈爆發式延燒，很多民眾失業在家，卻又不敢出門找工作怕染疫！台中市政府勞工局集結海線大甲幼獅工業區、台中港關連工業區、台中港科技產業園區等工業區共22家優質企業廠商，開出900個職缺，舉辦「青秀台中．獎勵青年就業視訊徵才活動」，吸引500人次報名視訊面試，初步媒合率達六成。

防疫期間勞工局為服務海線地區求職朋友，徵才活動採視訊方式辦理，設置製造、科技、綠能風電及長照4大產業，其中又以車王電子、愛普智、台萬工業及永信藥品等求才廠商民眾報名最踴躍，並有18家廠商可申請市府青年就業獎勵計畫，協助應屆畢業青年及求職民眾在地就業根留台中。

參與視訊面試的童小姐說，從勞工局臉書粉專「勞動in台中」得知徵才訊息，因逢活動當日是駕訓班考照模擬日，一直猶豫是否可如期配合面試時間，後來與沙鹿就業服務站連繫後，就服員特地協助安排不影響考照的時段，並順利面試成功，童小姐肯定勞工局服務相當貼心與親切。

返鄉求職的王小姐表示，因教師契約屆滿前報名線上面試，面試時獲得昇陽半導體主管青睞，順利錄取並搭配青年就業獎勵津貼，非常開心如願回台中就業，展開新生活。

台中市就業服務處說，市府於5月28日在沙鹿及豐原就業服務站辦理「事業單位．暑期工讀」聯合徵才活動；6月11日於中科管理局「迎向科技薪時代」聯合徵才活動及6月25日舉辦「光電產業」就業博覽會，市民朋友如有視訊設備需求，歡迎就近前往台中市23個就業服務據點洽詢。