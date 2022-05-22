防疫民調首次不及格 陳時中：我們只能努力再努力

高雄市議員邱于軒接獲爆料，高雄林園國小一份試卷中有題目問：「一個帥帥的、很盡責的指揮官，同時也是衛福部長，名字是什麼」，引起爭議。經邱于軒跟校方查證，該題目是兩年前老師為了防疫觀念做的有獎徵答，不是考題，是希望用活潑用詞讓孩子了解疫情，並非造神。

近期網路上流傳林園國小一份考題上問：「只要你關心疫情的話，你會看到一個帥帥的、很盡責的指揮官，同時也是衛福部長，你有留意過他的名字是什麼嗎？」學生答案寫下「陳時中部長」，讓不少網友質疑該考題是否洽當，有造神之嫌，高雄市議員邱于軒接獲爆料後也趕緊向林園國小求證。

經查，這份題目是出現在2020年2月25日的有獎徵答活動，根據校方提供的資料可看出，這名林姓教師共出了12道題目，包含疫情、防疫、酒精等都是出題內容，為的是提升學生的防疫觀念，而「帥帥的、很盡責的指揮官是誰」則是最後一題。

教育局指出，該名林姓教師目前為教育部全國巡迴輔導團教師，相當積極研發實驗各種教學模式與策略，利用有獎徵答互動，也從中讓孩子瞭解防疫相關的知識內容，目前並無在本校其他教師或個人實際使用在學生的測驗考題上，也強調絕無藉此造神原意，未來對於相關的教學內容會更審慎評估，避免外界的誤解。

邱于軒也說，該名老師教學認真，雖然題目有檢討空間，但老師出發點是善意的，也提醒學校跟教育局，政治歸政治，防疫歸防疫，如果要提防疫可以討論措施，不是針對外表介紹，才不會引起爭議。