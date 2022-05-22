美國專業跑鞋品牌HOKA於2018年便領先市場推出碳纖維板跑鞋，包括Carbon X及Rocket X等多款碳板中底的競速路跑鞋。今年5月則推出首款全新碳板越野跑鞋Tecton X，獲得不少運動員青睞。

HOKA最新推出的Tecton X，以地球板塊構造為靈感設計，配置兩片由前腳掌延伸至腳跟的平行結構雙碳纖維板，可兼顧越野鞋的靈活變向；上方搭配獨家中底技術，同時具備舒適與回饋平衡腳感的PROFLY X多密度輕量中底，加上Vibram Megagrip黃金大底與Litebase設計，讓厚度減少最高50％、重量減少最高30％，同時確保抓地力與輕量設計。

Tecton X台灣定價6600元，男款配色有柿子橘與橘黃，女款配色則有茶花橘與珊瑚藍，即日起於指定通路限量上市，HOKA Taiwan Running Club亦將於今年推出越野揪跑與Tecton X體驗活動，相關資訊敬請鎖定粉絲團。