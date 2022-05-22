味全龍21日與中信兄弟交手，4局下龍隊總教練葉君璋向主審張展榮反應，兄弟先發投手象魔力疑似使用「外部物質」，但經過主審檢查比賽用球後認定沒有問題，比賽繼續進行。今天賽前再被問到此事，葉總也提出建議，裁判或許可以參考一下國外經驗和規定，讓比賽更具公平性。

面對象魔力，龍隊昨天前3局沒能從他手中敲出安打，4局下葉總認為象魔力帽緣呈現黑色、而非使用投手粉的白色，疑似他使用增加黏性的物質，但張展榮檢查球後認定沒有問題，此時在休息室的葉總激動拿著帽子比了比，兄弟總教練林威助也走上場關心。

昨天賽後葉君璋就說：「我希望看到的是白色也不是黑色。我們盡我們努力讓比賽正常或是公平進行，覺得有奇怪、可疑，就應該試著去提醒裁判。」對此聯盟賽後回應，如果有問題，球一定也會黏黏的，不可能看不出來。」

今天賽前葉君璋再被問到此事，他說：「觀察起來、大膽假設，他應該是有一些行為，所以希望跟裁判提出一些建議，請他稍微檢查一下。」葉總認為，或許中職裁判們應該針對此事做些討論，或是問一下國外的經驗，看他們通常如何動作。

中職棒球規則6.02(c)就有對投手投球禁止事項，也有相關罰則，而美國職棒則從去年起，嚴格執行檢查投手是否有使用外部物質，在換局、換投時都會進行檢查，檢查地方包含皮帶、帽子、手套。

賽務部今天也再說明，聯盟規則上明確訂定不能使用外部物質，如果裁判有懷疑可以進行檢查，但這是懷疑球員在比賽中有作弊的嫌疑，因此裁判在行使權力、衡量時會比較謹慎。