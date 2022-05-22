周杰倫（右）與桂綸鎂主演《不能說的．秘密》成為今年北影戶外放映節目。（台北電影節提供）

「電影正發生：電影美術」單元將放映楊紫瓊（左起）、張曼玉和梅艷芳主演的《東方三俠》。（台北電影節提供）

2022台北電影節22日公布多部華語經典片單，包括本屆卓越貢獻獎得主朱延平的《異域》與《小丑與天鵝》、周杰倫自編自導自演的《不能說的．秘密》、國家影視聽中心去年數位修復完成的台語片經典《龍山寺之戀》60周年數位修復版，加上暌違1年終於回歸的「電影正發生：電影美術」單元中的《東方三俠》，以及香港新浪潮代表作《半邊人》等片，滿足新舊影迷胃口。

朱延平導演雖然作品眾多，但多數電影膠卷已佚失，包括《七匹狼》、《紅粉兵團》等，目前都找不到電影拷貝，本次影展與國家影視聽中心合作，放映《異域》及《小丑與天鵝》兩部典藏作品。《異域》是朱延平生涯最具影響力作品，也是他最滿意的代表作，以泰北孤軍為主角，描述他們流落異鄉的遭遇，上映後引發社會話題，成為該年國片票房冠軍，除了可看到22年前劉德華、庹宗華等實力派演員精采演出，還有已逝的郎雄、柯俊雄和顧寶明等硬底子班底，由王傑演唱的主題曲更是令人難忘。

《小丑與天鵝》是朱延平80年代經典，講述歌舞團的小丑，每每登台為火辣歌舞秀暖場，卻總被喝倒采轟下台，甚至被老闆炒魷魚。他與台柱女郎浪跡天涯，尋找人生的新可能，電影描寫底層小人物悲苦，是朱導首部劇情長片《小丑》的變奏，也是驟然離世的傳奇諧星許不了生前最後演出。 2部作品都是睽違多年的大銀幕放映，且為了本次放映，國家影視聽中心特別贊助將《小丑與天鵝》的珍貴膠卷拷貝進行4K掃描和後期製作，並由導演本人監督調光，朱延平也將出席7月2日舉辦的「卓越貢獻獎講座」，暢談他從影多年經歷。

呼應台北電影節鼓勵新銳精神，睽違2年舉辦的戶外放映將帶來周杰倫自編自導自演的首部長片《不能說的．秘密》，描述周杰倫飾演的音樂班學生與桂綸鎂飾演的女主角相遇，情感萌芽的同時，卻發現2人之間存在「不能說的秘密」，該片當年在金馬獎拿下3項大獎，後續更被翻拍為韓國版，藉今年上映15周年之際回歸大銀幕，意義非凡，戶外放映將於6月19日晚間於松山文創園區文創大街舉辦。

於白色恐怖時期遇害身亡的白克導演，是台灣電影的先驅，他在1962年執導的歌唱喜劇《龍山寺之戀》，將在上映60年後以數位修復版與影迷見面，這部國台語交錯的故事，描述一名年輕女子為了家計在龍山寺前獻唱賣藥，甜美歌喉吸引眾多客人，也吸引電台作曲家和攝影記者對其一見傾心，最後竟演變出一段錯綜複雜的荒謬戀曲，該片力邀知名作曲家周藍萍譜寫多首插曲，片中改編自印尼民謠的〈出人頭地〉，更是當年膾炙人口的金曲。

開拓香港新浪潮先河的方育平導演，其代表作《半邊人》將以全新的數位修復之姿在北影國際首映。該片改編自真實故事，描寫魚販之女不願向命運低頭，她在電影文化中心結識從美國返港，擁有藝術家傲骨的表演老師，這場相遇為彼此的生命寫下轉捩點；電影以半紀實半戲劇形式拍攝，探索低下階層困於現實與理想的掙扎，除了當年在香港金像獎拿下多項大獎，更是香港新浪潮代表作。

除上述華語經典，「電影正發生：電影美術」單元中，由陳炫劭選出的《東方三俠》，也將與觀眾見面，該片由杜琪峯執導，梅艷芳、楊紫瓊與張曼玉3大女星首次合作演出，集結中國武俠、美式英雄與科幻元素，描述3位身世遭遇多舛的女子，因緣際會聚在一起，懲奸除惡，融合傳統與未來的瑰麗視覺，令人印象深刻；本單元另有黃文英選出的《繪圖師的合約》（The Draughtsman's Contract）、李天爵選出的《內陸帝國》（Inland Empire）、王誌成選出的《羅生門》、趙思豪選出的《後窗》（Rear Window）、黃美清選出的《審判》（The Trial）及蔡珮玲選出的《倒帶人生》（Mr. Nobody）等。

台北電影節除力邀電影美術出席映後座談分享選片原因，李天爵也將與曾一同合作《老大人》的洪伯豪導演、周以文攝影師攜手，在中山堂光復廳透過展演，呈現電影美術的思考歷程，而訪問7位電影美術的線上展覽，也將在6月初上線。

2022第24屆台北電影節6月23日至7月9日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行，選片指南和「日場影迷通行證」首賣將於6月11日在三創生活園區舉行，影展票券在6月12日中午12點於OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣，精彩片單與活動陸續公布，詳情請密切注意台北電影節官方網站、Instagram、 Facebook粉絲專頁查詢。