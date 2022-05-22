俄烏戰爭爆發近3個月，造成歐洲局勢動盪，經濟大受影響，全世界都相當關注戰爭何時會結束。中國人民大學重陽金融研究院首席經濟學家廖群在研究報告表示，俄烏衝突後，全球經濟發展將面臨三大趨勢，即「俄羅斯與西方快速脫鈎、中美關係持續惡化，以及各國間的經貿往來正從全球化向區域化發展」。

據港媒《中評社》21日報導，世界經濟裂化加速是俄烏衝突的直接結果。美國的霸權主義與單邊主義是讓全球陷入經濟新冷戰的根本所在，但這對美國來說不僅不會帶來利益，還會產生危害。他預測，中美兩國的貿易關係如果完全脫鈎，將導致美國經濟至少降低3.5個百分點。

廖群分析，能源、貨幣和國際貿易等領域，是全球經濟新冷戰中需要著重關注的領域。他分析研判，俄烏衝突後，全球經濟發展將面臨三大趨勢——俄羅斯與西方快速脫鈎、中美關係持續惡化以及各國間的經貿往來正從全球化向區域化發展。

廖群並呼籲，中國大陸要盡力阻止或推遲「經濟新冷戰」的到來。他認為能否防止或推遲全球經濟新冷戰的到來，或是否能穩定度過新冷戰爆發期，最根本的還是在於中國自身的經濟實力。