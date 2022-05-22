中央在松山機場設置大型篩檢站，台北市長柯文哲炮轟「瞎指揮」造成地方困擾。台北市副市長黃珊珊今（22）日前往視察松機，醫福會執行長王必勝也到場陪同。被問到兩人有達成共識？黃珊珊態度放軟表示，「中央下來幫忙，也是幫台北市民」，有不同意見很正常，但是目標是一樣的。

黃珊珊強調，兩人一直都有共識，一直都在討論怎麼設採檢站，包括士北科王必勝還誇說做得很好，因為疫情不同，會有不同策略，中央下來幫忙，也是幫台北市民，但人力、物力的成本的確要考量，最重要的是考慮醫院的量能，她希望三總開一些量在院區，但也有考慮地點因素。

黃舉例，榮總也開很多量能，但因為太北邊了，後來商量說請榮總量能到市區，開在中正紀念堂，在市區的話對整體幫助很大。她強調，每天晚上都在討論接下來的做法，地方有地方的規畫、中央有中央的想法，能夠幫忙的會討論，大家說沒有打電話給衛福部長陳時中，她都是打電話給王必勝。

王必勝也說，雙方意見常常不一樣，不一樣就繼續討論，找出一個平衡點，這就是中央跟地方合作的精神，一定會有不同想法，但要把事情做下去，這已經持續很久，也完成很多事。

黃珊珊指出，她的態度是希望增加量，「但三總可以幫的話也很ok」，希望現有的量開出來，她發現最近有鈍化狀況，像北市聯合醫院和平跟仁愛院區都沒什麼人，有鈍化的狀況，可能是假日還是天氣因素，這也是接下來去要監控的。

黃珊珊表示，畢竟有人力、物力問題，市府認為三大篩檢站就ok，「中央有他的想法，在我台北市，服務的也是我們市民，有不同意見很正常，但是目標是一樣的」。

王也強調，「我們溝通管道一直都很通暢，大家不要誤會了」，也都一直有在處理事情，有意見是民主社會常態，重要的是將意見找平衡點落實去做。