馬術比賽場地？有女子在臉書分享1張照片，該照片可見是在台南某施工中自行車車道，其路口還有交通設施圍住，尚未開放，但是該車道內可看見「一整排電線桿」交錯在車道上，也讓女子大嘆「腳踏車要怎麼騎？」；網友一見也笑翻表示「只要使用閃電跑法」、「真人版的，障礙賽」。

一名女子在臉書社團「台南大小事」發文，並拍下1張施工中的自行車車道照片，該照片中可見一條還自建置中的自行車車道，路口還有三角錐及交通錐連桿圍住，但該車道內發現一整排的電線桿交錯在車道上，讓原PO也在貼文寫下「腳踏車要怎麼騎？」。

女子拍下施工中自行車車道，看見「整排電線桿」，她怒怨表示腳踏車要怎麼騎。（翻攝自臉書台南大小事）

貼文一出，網友紛紛留言表示「飛過去拉」、「優秀！電桿記得移動啊！」、「越野腳踏車，場地不用找，這裡就有」、「勇敢一點撞上去等國賠」、「真人版的，障礙賽」、「電線桿障礙單車道」、「頭過身就過」、「馬術比賽場地」、「只要使用閃電跑法」、「好奇怪道路」。

不過，另外有網友認為原PO是在「帶風向」，表示該設置路段還未完成，不應該先下定論，「這還沒完工喔，我天天會經過，慢慢等完工，就行」、「還在弄啊！還沒弄好出事又要找人負責？」、「還沒好，應該會移電線桿」、「又在帶風向，請問開放了嗎？」、「還沒完工是在？」、「帶風向失敗」。