民進黨今舉行黨職人員改選，總統蔡英文到永和投票，卻未到新北市視察疫情挨批，總統府發言人張惇涵稱，總統周四已致電新北市醫師公會盼協助，並曾致電新北市長侯友宜關心疫情，對此，侯友宜疫情記者會後在臉書貼文表示：「我想，總統可能太忙了，疫情兩年多了，只來過唯一一通電話，雖然是在去年六月Alpha疫情已經下降時打來的，至少是去年曾經的問候。」

侯友宜表示，「今年的Omicron疫情都已經持續快兩個月了，總統到了這個星期四才打了電話給新北市基層醫師，我想總統可能忙到不知道，您還沒致電羅醫師的快一個月前，新北市早在4月28日已經邀請了新北市620家的基層診所，共同啟動居家照護第三階段計畫 ，投入居家照護以及遠距醫療，到現在基層診所派案每天達到六千人，已經達到居家照護數的35％」。

侯友宜說，從這些地方，就可以知道新北基層診所的醫護和市府團隊並肩作戰，熱血投入，守護著新北市 ，也讓我們得以保留醫療量能 ，守住中重症病患！

他表示，總統沒空，新北在疫情最前線，我們依舊自立自強 ，保全醫療量能 ，訂定解決之道 ，全力以赴。我們有節奏、有計劃施行居家照護、居隔轉型、快篩陽視同確診、PCR及早收案、分群照護五大措施，全力守著新北。

最後他並酸：「您說得好，防疫最後關鍵時刻，民眾期待的是我們攜手解決問題，中央地方都要一起來合作，所以我們看到問題 、找到問題，不但快速反應給中央，也主動找出這些解決之道 ，並且承擔先行。我知道總統太忙了 ，我會一肩承擔新北市的大小事，一定守好新北市！」