藝人楊小黎16日宣布快篩陽，之後PCR陽性確診，時隔多日，她症狀一直沒有緩解，她22日發文報平安，坦言：「嗯，我蠻嚴重的。發燒、咳到吐光光、一把鼻涕一把眼淚蹲在垃圾桶旁、胸悶、頭痛、蕁痲疹、全身酸痛、喉嚨乾、睡不好等等，好像吃了omicron全餐，中間求助了3位中西醫視訊看診，1天吞5次藥，謝謝醫師們的愛和關心。」楊媽媽除了心疼，每天也忙於為她備餐備水、消毒，並且幫她喬工作的事，才短短幾天也跟著累瘦1公斤！

楊小黎除了謝謝楊媽媽，也謝謝好朋友的祈福，以及「等待我的你們」，她透露自己沒有時間可以好好恢復、好好調整，「出關就要開拍，而且是兩個完全不同的任務，謝謝劇組等我，我真的沒想到我那麼嚴重，過程中也脆弱了好幾回，哭了很多次，謝謝愛的力量」。

她提醒大家真的要小心，「omicron 不是一般感冒，也不見得那麼幸運都無症狀，所以一定要好好慎重看待自己和他人的健康，多一些愛，多一點同理心，雖然我今天還是兩條線（我以為我是超人原來我是凡人），但我努力，祝我好運。也謝謝愛我的每個人。」前一晚剛狂吐完的她無奈表示：「身體在哭，但我心強壯！」也不免哀喊：「omicron我討厭你！」

楊媽媽心疼地說，小黎確實恢復得比其他確診者慢，可能平常就壓力太大，後面又一大堆工作進來，讓一直自我要求很高的她焦慮又太煩惱，自己只能提醒女兒放輕鬆，小黎則回她「我也想啊」，甚至也吃了安眠藥助眠，「每天聽她在房間裡一直咳，真的很心疼」。