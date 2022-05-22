馬念先自己找插畫家設計專輯封面。（馬念先提供）

本屆金曲獎華語男歌手獎項競爭激烈，包括盧廣仲、許鈞、黃宣、裘德及崔健強勢入圍，馬念先也以創作專輯〈Mama Jeans and Daddy Shoes〉首度叩關歌王；入圍名單公布當天，正在爬山的馬念先一度失聯，經紀人22日受訪表示：「他剛下山，最近除了固定的電台和幾個零星工作，大部份時間都陪家人和2隻狗上山下海。」

馬念先曾是「糯米糰樂團」吉他手兼主唱，近年除了拍廣告、拍電視劇及電影，熱衷音樂的他經常幫電影配樂且持續創作，此次入圍被視為爭奪歌王黑馬，經紀人透露這張專輯集結他10多年作品精華，製作過程十分艱辛，沒有唱片公司資源及宣傳，從申請文化部補助款到專輯誕生，整個團隊只有馬念先和經紀人2個人，回想過程，經紀人忍不住笑說：「他真的很認真地把每個環節做得很仔細，辛苦到快把我搞瘋了。」開玩笑要馬念先短時間內不要再做下張專輯。

《Mama Jeans and Daddy Shoes》概念來自馬念先觀察近年來，塵封已久的「老媽褲」以及「老爹鞋」再度引領風騷，決定用自己的詮釋方式，向大眾介紹年少時期流行音樂的黃金年代；他除了包辦詞曲創作及製作人，還身兼企劃與製作助理，所有幕後工作一手包辦，令人驚豔他的製作實力。

金曲典禮7月2月在高雄巨蛋舉行，馬念先確定當天將參與盛會，經紀人表示他對金曲造型沒有想法，「我跟他說『那你就接受造型師的建議好了』，大家放心，我們一定會把他打扮得很『煙斗』（台語帥氣）出席典禮」。