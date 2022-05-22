星座運勢網站「星座巫師」分析，雙魚座、摩羯座、天蠍座、射手座總能善待身邊的人，願意主動伸出援手，因此受到朋友的信賴和喜歡。

▍第四名：雙魚座

雙魚座總是對身邊的人很好，一方面是他們真的很善良，另一方面則是他們在經營人脈，想要跟大家維持良好關係。雙魚座容易心軟，看到有人遇到困難就無法袖手旁觀，就算不關自己的事，還是想要插手幫忙，甚至不惜犧牲一些重要的事物。另一方面，雙魚座知道有人脈好辦事，平常多幫助身邊的人，等到自己遇到困難時也會有人來幫忙，形成一種良性循環。

▍第三名：摩羯座

摩羯座很重視朋友，平常雖然不太會主動聯絡感情，但只要遇到困難請他們幫忙，都能立刻得到協助，而且他們能力很強，總能讓朋友迅速度過難關。摩羯座很喜歡受到肯定的感覺，只要能發揮實力，受到大家讚揚，他們就覺得再辛苦也值得。

▍第二名：天蠍座

天蠍座防備心很強，要花很長的時間才能付出信任，不過只要被他們當成自己人，就會獲得滿滿的關心，天蠍座對身邊的人非常好，他們認為盡己所能的善待朋友，最能展現自己對這段感情的重視，也因為放了很多心力，當他們被背叛的時候也會感到特別受傷，但也能自行恢復，不會因此灰心，之後依然會善待身邊的人。

▍第一名：射手座

射手座打從心底希望自己在大家眼中是個好人，為了達到這個目標，他們會展現積極、熱情的一面，有事情請他們幫忙，都能迅速獲得協助，所以他們一直都擁有好人緣。射手座與人來往時總用真心相待，相信每個人的出發點都是善意，也會努力和每個人打好關係，如果有人利用他們的誠心，將會讓他們受到很大的打擊。