許姓婦人不滿宣稱精通通靈命理、催眠的網紅「通靈阿嬤」高薛琳姬拒絕求助，在對方直播中PO文指對方是個「自私自利的錢嫂」，另傳訊恐嚇「找高官投訴妳，撤妳証照」、「我與兒子死前把妳弄的身敗名裂」。台北地院因許婦認罪，依誹謗、恐嚇罪判許拘役40天，得易科罰金4萬元。

56歲的高薛琳姬，是擁有6個孫子的阿嬤級網紅，數年前在Youtube拍攝的「通靈阿嬤事務所」讓她聲名大噪，目前她擁有網路直播頻道及網路節目，前年還曾經在台灣舉辦過大型催眠活動。

北檢調查，許婦是通靈網紅高薛琳姬粉絲，因不滿高薛琳姬求助遭拒絕，先於去年7月24日下午在高薛琳姬Youtube直播頻道聊天室上，貼文：「老師（指高薛琳姬）是個自私自利的錢嫂，我也是客戶，為何拒絕我們母子呃（我又不是沒錢付費）」。

去年7月26日凌晨，許婦以行動電話傳簡訊給高薛琳姬，恐嚇「現在疫情期間不能接案子，妳（指高薛琳姬）照樣接，我找高官投訴妳，撤妳証照，試試看吧」、「我與兒子死前把妳弄的身敗名裂，什麼方法都用，試試看，勢利眼要錢，我有的是，台北郭老師就說妳很多好的事」，高薛琳姬將許婦在直播聊天室、行動電話簡訊PO文截圖當證據，報警提告。

檢方調查時，許婦認罪，被依誹謗、恐嚇危害安全罪起訴，聲請簡易判決處刑。法官依誹謗罪、恐嚇危害安全罪各判許拘役30天，應執行拘役40天，得易科罰金。可上訴。