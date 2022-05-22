民進黨新竹市黨部22日改選黨職，現任主委、新竹市議員陳建名順利連任，他表示，接下來才是重擔，要持續努力，擴大民進黨在新竹市的支持度，在年底選戰繳出漂亮成績單，不但要延續執政，還要現任6席再增加2席，共提名8席議員全數全壘打。

民進黨今天辦理全國性地方黨職改選，立法院民進黨團總召柯建銘及新竹市長林智堅，今早也在陳建名陪同下前往新竹市黨部完成投票，雖然疫情當前，但一早8點不到，現場已湧入投票人潮，前主委翁枝弘也在現場督軍，確保防疫工作滴水不漏。

現任主委陳建名在同額競選下，順利連任，至於全國黨代表則由執委林盈徹以及施乃如同額選舉，並順利當選。

市黨代表部分，有27人登記，選出24人（包括6席單一性別保障名額），其中包括千甲里長曾資強、水源里長曾翰揚、南勢里長郭文銘、興南里長楊賜濱都高票當選，反映黨部基層經營有成，並獲地方認同，願意支持協助各項黨務工作。

陳建名說，過去2年主委任期，經常走到基層，以「行動服務站」的方式第一線接觸民眾，也免費開辦法律、會計、稅務等專業諮詢，同時連結百工百業，串連「挺新竹」特約商店；去年底的4大公投，也積極向民眾溝通執政黨的政策立場，此次能順利連任，要格外感謝黨員的支持與認同。

他同時表示，民進黨新竹市黨部下屆的黨部執行委員、評議委員皆為同額競選，代表市黨部是「即戰力」，大家均已就定位，接下來的重任是團結打贏年底市長、議員選戰，努力為市民服務。

目前市長部分，黨中央仍在評估未決，市議員部分則已確定提名現任6席議員，加上香山區捲土重來的林盈徹，東區也將增加提名1席空間，人選目前還在審慎評估中。