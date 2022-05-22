每對情侶剛在一起時，都會充滿熱情，和對方陷入「熱戀期」，然而時間一久，很可能就會逐漸冷淡，進入「倦怠期」。《搜狐網》命理專欄分享，雙魚座、金牛座和摩羯座只要一談戀愛，永遠都處於熱戀期的狀態，絕對不會對另一半感到厭倦。

1、雙魚座

對雙魚座來說，只要能談一場浪漫的戀愛，他們就願意付出一切，很少會對戀人表現出厭煩的情緒，因為他們在和對方相處時，完全不在乎優缺點，只要對他們好，就算戀人做出再壞的事，他們都能原諒，可以說是把愛情當成精神糧食，每天都像是熱戀期一樣。

2、金牛座

金牛座雖然比較慢熱，但只要他們認定了對方，就會越愛越深，且和戀人相處越久就越有安全感，越懂得主動付出，並看到對方的優點，即使戀人有再多的缺點，他們也願意包容，平時雙方產生矛盾，他們也會忍耐、體諒對方，不會因此對愛情失去耐心與信心。

3、摩羯座

摩羯座是個十足的工作狂，或多或少會影響到和戀人相處的時間，但這也讓他們懂得在有限的時間去愛，平時只要一有空，就會想陪伴對方，完全感覺不到倦怠期，就算戀人有再多缺點，也不會動搖心中的愛意，只要認定一個人，就會和對方一直走下去，越愛越離不開。