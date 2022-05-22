東浪嘉年華沙灘排球挑戰賽22日總決賽，選手在陽光、沙灘、海浪中熱情較勁 。（莊哲權攝）

東浪嘉年華沙灘排球挑戰賽22日總決賽，選手在陽光、沙灘、海浪中熱情較勁 。（莊哲權攝）

東浪嘉年華沙灘排球挑戰賽22日總決賽，選手在陽光、沙灘、海浪中熱情較勁 。（莊哲權攝）

東浪嘉年華沙灘排球挑戰賽22日總決賽，選手在陽光、沙灘、海浪中熱情較勁 。（莊哲權攝）

東浪嘉年華沙灘排球挑戰賽22日總決賽，選手在陽光、沙灘、海浪中熱情較勁 。（莊哲權攝）

由台東縣政府交通及觀光發展處主辦的東浪嘉年華系列活動─沙灘排球挑戰賽今天進入總決賽，來自全台各地12支隊伍在陽光、沙灘上揮汗較勁，比賽結果由來自台南的「袂來休怕」奪冠，選手陳沁眉說，在太平洋畔打沙灘排球，感覺就是不一樣，很有Fu。

梅雨季節裡難得陽光露臉，台東杉原海水浴場舉行的東浪嘉年華沙灘排球挑戰賽，今天在陽光、沙灘、海浪及汗水交織中引燃戰火，陽光女孩陳沁眉說，過去沙排比賽場地都離海邊有段距離，台東杉原灣場地大海近在咫尺，感覺比較像在打沙灘排球。

南台科技大學大二學生陳沁眉家住台南六甲，父親是排球教練，特別利用自家土地為女兒開闢了風雨球場及沙灘排球場，在地方積極推廣排球運動，陳沁梅這次與曾是國家隊的李永彰及張靖以夫妻檔組成「袂來休怕」，一路過關斬將拿下冠軍。

總裁判彭文龍表示，這次共有12支來自全國各地的隊伍參賽，沙灘排球最主要的3大特色就是陽光、空氣、比基尼，可惜這次沒有選手穿比基尼，不過選手在碧海、藍天、陽光下揮汗擊球、殺球，仍然很有看頭。

台東縣政府交觀處指出，東浪嘉年華受到梅雨季影響，上周14、15日兩天部分活動取消，讓民眾有些失望，22日天氣終於放晴，杉原灣海水浴場立刻湧入人潮，在沙灘上盡情享受沙灘排球、沙雕、SUP等多元海上活動。

交觀處長余明勳說明，東浪嘉年華於5／14-5／28在杉原灣海水浴場等地盛大登場，連續15天以「沙灘遊憩活動」、「海域遊憩活動」、「藍色公路微旅行」、「杉原之心－海洋生態繪本展」提供民眾最消暑的沙灘派對，尤其沙灘排球挑戰賽還特別加開組數，可見在台東慢經濟政策下，戶外運動觀光，更符合旅客追求健康養生、親近大自然旅遊的需求。

活動將帶領民眾體驗多項無動力、無汙染的水上載具，SUP立槳、獨木舟、帆船、風浪板等海域遊憩活動，還有親子沙雕、沙灘瑜珈以及海洋音樂會等活動，希望將低碳旅遊及環境教育融入民眾日常休閒。

今年更首次加入「藍色公路微旅行」，讓民眾搭船沿著台東藍色公路享受東海岸蔚藍之美，一連串精采活動將延續到28日止。