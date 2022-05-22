鄭寶清與小朋友一起開心玩創作 。(取自鄭寶清臉書)

鄭寶清與參加活動的母子開心合影。(取自鄭寶清臉書)

民進黨桃園市長擬參選人的前立委鄭寶清今（22日）貼出他與許多爸爸媽媽及孩子開心參加活動的照片，完成了專屬自己的創作，他認為，藝術美學教育很重要，而藝術美學更需要在社區推廣，運用在城市規畫當中，可以展現城市的魅力與活力。

鄭寶清今(22日)在臉書貼文表示，今天他參加金羽毛 FLUID ARTT及陳品杰用心主辦的活動，跟許多爸爸媽媽及孩子，一起完成了專屬自己的創作，看大家都玩得不亦樂乎，非常開心。

鄭寶清指出，藝術美學教育很重要，能培養孩子的人文關懷，讓心中充滿愛，在沒有標準答案、無所限制的創作裡，孩子們能從中發掘自己、認識自己，盡情自主表現，找到快樂與成就感。

鄭寶清表示，藝術美學也需要在社區推廣，運用在城市規畫當中，可以展現城市的魅力與活力。他感謝今天所有主辦與共襄盛舉的朋友，期盼未來繼續努力，讓桃園成為充滿美感的國際城市，實現「睛點桃園」的目標。

鄭寶清(左)與小朋友一起創作。(取自鄭寶清臉書)