民進黨桃園市黨部主委選舉22日舉辦，由現任主委張火爐女兒張丞儀「同額競選」當選。年僅29歲的張丞儀也是民進黨全國最年輕的地方主委，她說，感謝大家給她機會，年底大選將努力與各區參選人連線，為桃園服務。

桃園市黨部舉辦市主委、全國黨員代表、市黨代表、選舉，共有6投開票所，選出1主委、18名全國黨代表、44名市黨代表，26日交接。因上屆黨職選舉中，與本屆選舉都是同額競選，張火爐說，感謝桃園隊團結，讓選舉過程相當和平。過去6年張丞儀擔任自己和市議員鄭淑方祕書，已有相當歷練，表現也受到稱讚。未來張丞儀就職，也不會干涉。

張丞儀則說，感謝大家給她機會服務，因應年底的選舉也期盼和各區參選人連線，努力取得勝選。張丞儀也說，她是張火爐的寶貝女兒，從未想要隱瞞。不過自己會努力加油，希望未來有一天父親的名片寫著「我是張丞儀的老爸」。

張丞儀也說，擔任主委是很大的挑戰，但是有壓力才會成長，也有人質疑她的背景、學經歷等，但是別人的否定也會讓她成長，父親也不會給她設限。只說有問題可以向他請教，相信自己會努力走出自己的道路。