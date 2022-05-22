高通膨已成事實，股、債大幅下跌又傷投資人荷包，找尋能抗通膨、又有成長潛力的投資標的，如今成為長期配置資產的首要功課，外商銀行認為，面對金融市場反轉的當前，除了分散投資避險，基礎建設相關資產具有抗通膨特性，且符合永續發展目標的實現。

德銀集團子公司DWS資產管理觀察，現在相當困擾投資人的物價上漲、通膨滿天飛，其實早在俄烏戰爭之前，就已經是一種全球現象，除了商品和服務價格普遍上漲，包括薪資和產出價格也存在很大變化，「這是全球投資人所面臨的挑戰！」

DWS資產管理指出，抗通膨的關鍵在於了解商品與服務的「定價權」，也要知道能有效控制勞動力成本的企業、行業，投資人就比較容易挑出標的。而不論從收入和成本，或是利率變化導致的估值效應來看，基礎建設相關資產類別都能脫穎而出。

DWS資產管理認為，大多數基礎建設資產具準壟斷特性，意味著需求缺乏彈性，因此通膨的影響有可能通過提高費率轉嫁給客戶，對於受監管的基礎設施，如水、電網或收費公路等，通常允許費率隨著通膨上升而提高。此外，基礎建設資產類別概念股通常指長期營運，需大量的前期資本支出，但在每年維護或營業費用的負擔相對較少，進而減緩了成本壓力。例如太陽能發電廠等再生能源就是很好的例子。

法國巴黎銀行財富管理則對當前的大環境轉折，資產部署首要是分散投資，可以透過大宗商品、低波動避險基金、基礎建設、房地產、私募基金等另類投資來分散投資，亦可考慮藉助結構型產品作為對沖方案。

法巴銀財富管理提醒， 「對抗新一輪通膨」的投資主題，今年來都保持不變，地緣政治緊張局勢、高通膨、供應緊張和強勁需求，包括疫情緩和後重新開放，和碳排放目標等因素，都有可能推動大宗商品進入超級週期。投資者可專注於貴金屬、綠色金屬及商品貨幣，例如澳元、紐元及加元。投資途徑包括選擇性的金融股、自然資源開採商／生產者以及實體資產。