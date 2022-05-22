網紅「廖老大」不滿飲料店被稽查，21日在臉書直播怒嗆台中市衛生局，疑影響網友打爆或癱瘓衛生局電話。（摘自廖老大臉書／盧金足台中傳真）

以「打龜號」引發不少網路聲量的「廖老大」，新開飲料店被稽查，21日在臉書直播怒嗆台中市衛生局，疑影響網友打爆或癱瘓衛生局電話，點名衛生局長曾梓展是不是選擇性辦案；曾梓展22日在防疫記者會回擊強調，政府稽查有SOP，有人檢舉，立案後就查，不查才是瀆職。

人稱「廖老大」的廖志賢，在台中市營運改裝車零件，也跨足開設飲料店，但因生意好到消費者大排長龍，被民眾檢舉，市府衛生局接獲立案調查，卻無端遭到網紅直播怒批「針對性」，且疑似影響網友打爆或癱瘓衛生局電話，甚至暗指衛生局「收受紅包」。

曾梓展今日在防疫記者會時，針對媒體提問衛生局防疫服務電話是否受影響時表示，衛生局全體同仁都在忙防疫，相當辛苦，全部的單位人員都投入防疫作業。

「無奈在業者抱怨的直播中，疑似有請許多網友撥打防疫電話，試圖癱瘓衛生局電話」，曾梓展說，讓防疫人員身心俱疲，不僅占用了確診者的諮詢時間，更造成防疫人員的許多困擾，希望大家理性。

市府新聞局長鄭照新表示，如有不法，請直接赴檢調檢舉，市府絕不護短，依法究辦，倘若沒有紅包問題，此番言論恐逾越法律界限，盼外界理性看待。

曾梓展指出，從去年迄今，共稽查手搖飲業者計有227家次，以今年為例，雖然疫情嚴峻，但食安的稽查也未放鬆，已稽查食品業者超過6000家次，其中陳情檢舉案有1819家次，所以沒有針對單一店家的問題。

曾梓展表示，政府稽查有SOP，有人檢舉，立案後就查，不查可能瀆職，查了又可能被業者抱怨，這已是基層人員的日常，現在只會加班處理和發送防疫包，沒有紅包，也不會收紅包。

他強調，市府若有不法，請業者主動檢舉，市府一定依法究辦，若無不法，業者此番行為，已影響衛生單位的所有同仁，盼適可而止。