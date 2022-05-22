國中教育會考落幕，台北市華興中學校長曾騰瀧預估，今年想上建中要34.6分，北一女33.8分，5科整體來看，自然、國文難易適中，英文單字變難，數學有鑑別度，社會偏難，也建議考生填選的前五志願，可包含夢幻、落點、保險三種學校，除了考慮分數，也要多了解自己的喜好與學校課程。

曾騰瀧表示，因為今年是新課綱第一年，著重素養導向考題，今年會考5科試題中，自然、國文難易適中，英文部分單字變難，題目字數又多，且考題結合生活體驗，不是僅靠背單字、文法就能解題，數學則是前半比較簡單，後面題目偏活用，社會需多閱讀及理解所以偏難。

所謂素養型題目，曾騰瀧解釋，跟以前靠背誦解題的方式不一樣，較類似閱讀測驗，會給你一段文章，讀完後再回答群組型問題，像今年自然考科，把實驗過程完整列出來，一題就有上百個字，考生需多花時間理解。

想上台北市前五志願學校，曾騰瀧預估，建中要34.6分，北一女33.8分、師大附中33.6分、成功高中31.8分、中山女中30.8分、松山高中 30.6分，整體來看，跟去年分數落差不大。

曾騰瀧分析，今年率取分數30到20分的學校，會差0.1到1分左右，率取分數20分以下的學校則差1到2分。想上公立高中，估需36到17分，公立高職約10到18分，也就是10分以上可錄取，但如果是大安高工的熱門科系，像電子、電機與資訊科，仍須到25分左右。

曾騰瀧表示，整體來看，高分群跟去年差不多，反而錄取分數偏低的學校差距較大，主要是考題方向改變與少子化影響，素養型考題重視閱讀能力，雖對有一定程度學生來說不影響，但對一般生而言，要多重視閱讀理解跟判斷，而北市考生今年少了3000多人，但學校名額不變，所以各校的分數差距也會拉大。

曾騰瀧建議要填志願的考生，基北區可填30個志願，除了分數以外，應考量個人特質、適合讀什麼，也要參考各校特色課程，填選的前五志願中，可以包含夢幻、落點、保險這三種學校，更能順利金榜題名，也找到自己喜歡的學校。