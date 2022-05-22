美國總統拜登（Joe Biden）19日踏上亞洲行，行程第二天抵達首爾龍山總統府大樓準備出席美韓領袖晚宴，在此之前，尹錫悅伉儷陪同拜登一起參觀了國立中央博物館。外媒報導，當拜登親眼見到金建熙時除了熱情問候，大方稱讚本人很漂亮，更以「married up」來襯托金建熙的優秀。

拜登踏上亞洲行第二天，抵達首爾龍山總統府大樓準備出席美韓領袖晚宴，在此之前，尹錫悅伉儷陪同拜登一起參觀了國立中央博物館。

綜合韓媒報導，金建熙當時身穿全白合身套裝、戴上白色手套、盤起頭髮，完美體現骨感又不失端莊的氣質。當拜登迎面走來，金建熙也禮貌性的行禮，首次見到「最美第一夫人」時，拜登發自內心表示，「在美國有這樣說法，妳知道我與尹錫悅總統的共通點是什麼嗎？我們身邊都擁有一位非常傑出的女性。」報導指出，拜登用了married up這個詞來形容金建熙，意思是指和比自己還要傑出、優秀的人結為連理，自謙之餘，更有提高配偶地位的象徵。

Biden who met Kim Gunhee said, "We're men who are married up"https://t.co/Lf4XmvA7Ao — Clean Mall (@pinpointstrike) May 22, 2022

金建熙則回應，「期待很快再與您見面。」

拜登說，「希望能在美國見到您。」

看來金建熙的魅力真讓全天下人都拜倒在她石榴裙下，參加晚宴時，拜登還多次向尹錫悅稱讚夫人「很漂亮」，稱很感謝他專程來打招呼。

參觀展覽結束後金建熙並不會出席晚宴，依照外交互惠原則，由於美國第一夫人吉爾·拜登（Jill Biden）沒有陪同前往，因此拜登訪韓期間金建熙也都不會現身。