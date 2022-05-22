王瞳（右）與老公艾成前往大賣場推銷海南雞肉粽。（艾喫雞提供）

艾成與王瞳上月才宣布副業「艾叻沙」西門總店因虧損負債300萬元收店，兩人月初又雙雙確診，15日已完成「10＋7」隔離出關，夫妻倆22日合體現身家樂福重新店，介紹新產品「艾喫雞氣冷海南雞肉粽」。艾成雖然不捨店熄燈，但正向看待，認為是上天要幫助他轉型 ，王瞳表示，疫情改變生活型態，現在做生意不需要開店，還是有很多種通路，還忍不住虧艾成：「你也是天選之人！」

艾成在活動現場與柴犬玩偶一起唱跳，被問確診痊癒後是否留下後遺症？他說：「前幾天發燒，唱歌時肺比較沒力氣，現在不會，今天在教會唱詩歌可以很用力，剛跳舞也不會喘。頂多就是喉嚨乾乾的，多喝水、吃水果就會好轉。」

他回想一開始發燒到39度、快篩陽性，第一個擔心的是無法外出去公園散步、不能倒垃圾，就覺得難過且緊張，隔天王瞳也確診，「她賢妻良母的個性就來了！家人、教友們接力送菜肉糧食，她每天煮飯，我也吃得滿開心，都不想出來了」。王瞳力誇艾成，並說其他老公應該要跟他學：「老婆負責煮飯，老公就主動負責洗碗、洗鍋子，培養出新的夫妻情趣！」艾成笑說，王瞳每次煮到滿頭汗，然後看著他吃，很有成就感，就會再去翻看食譜學做新菜。

對於確診，王瞳以過來人提醒：「不要過於放大自己的懼怕，會影響身心靈，生理會影響心理，心理也會影響身體。喜樂的心才是良藥！」

隔離期間夫妻感情增溫，是否有加把勁進行「做人計畫」？艾成笑答：「我們一直都很努力，她也都在調身體。」但又坦言現處於負債階段，還是要等經濟更穩定再往「做人」方向前進。被問是否有避孕？王瞳笑回：「一直都有防護措施。」

對於負債，艾成並不擔心，「我不會去想什麼時候還完，一直想反倒增加內心負擔和壓力，我就努力做，很順利的話很快就能還完」。