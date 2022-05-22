台啤英熊25日作客征戰高雄全家海神鳳山主場開啟季後賽第一輪系列賽，正式進入季後賽，台啤英熊同步公布全新季後賽口號「#再來一冠」，球團延續例行賽「#不留一手」概念，採用酒瓶單位「罐」與「冠」軍獎盃諧音，從季前奪冠呼聲最高，到季中跌跌撞撞、持續調整戰力狀態，球隊仍不放棄、堅持信念並於季後賽全力以赴，期許今年能榮耀台灣啤酒籃球隊6冠隊史，全力搶勝並獲得第7座金盃。

台啤22日客場對戰桃園雲豹，最終比數以128比110拿下勝利，並正式進入季後賽。本場比賽台啤全員回歸，包含洋將德古拉在禁區制霸，與士東頻繁輪替，贏下比對方多達24個籃板，亞洲外援林泰樂賽後特別表示：「我們因為德古拉回歸在禁區有很好的牽制力，讓後衛群可以在外圍有更多的發揮空間。」

台啤總教練楊志豪賽後表示，「今天球員們有確實執行我們賽前制定的策略，在防守端做得很好，同時也有6人得分上雙。雖然贏下比賽但今天失誤還是偏多，這是我們必須在本週季後賽前持續修正的地方。」

台啤英熊下半場靠著隊長蔣淯安連續切入突破上籃、關鍵壓哨三分球等帶動球隊士氣，全場24分、9籃板、12助攻準大三元亮眼成績，賽後蔣淯安表示：「沒拿下大三元沒關係，重點是球隊能贏球並正式進入季後賽。」面對周三即將對戰高雄全家海神，蔣淯安也特別提及會針對海神亞外布銳克曼防守做足準備，