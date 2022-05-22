民進黨嘉義縣黨部今舉行縣黨部主委、全國黨代表及縣黨員代表等黨職人員改選投票，同額競選的六腳鄉長陳川崎以7成4得票率，順利當選主委，陳川崎感謝黨員支持賜票，會全力以赴，為年底五合一選舉拚出勝選好成績。

嘉義縣黨部表示，嘉縣黨員數5023人，今天設置15個投開票所。主委只有六腳鄉長陳川崎同額競選，最後獲得3722票，達7成4得票率。另第20屆全國黨員代表有中埔鄉長李碧菁、朱財平、洪乾文、柯明珠、江志明、邱勝利6人當選，另第18屆60位縣黨員代表也順利產生。

縣黨部指出，72歲陳川崎學經歷完整，受歷任縣長重用，輔仁大學畢業，過去曾擔任立委陳明文助理、縣府機要秘書、朴子市公所主任秘書、鹿草鄉農會企劃專員、議會秘書，2屆高票當選六腳鄉長，年底即將卸任。

新任主委陳川崎強調會全力以赴為年底五合一選舉拚出好成績，持續團結民進黨，延續執政，並特別提到新世代傳承接軌很重要，會提攜青年、栽培人才，擴大年輕人參與公職選舉，讓民進黨注入新血。