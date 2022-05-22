男子在公園「隨機傷人」，遭優勢警力壓制在地頭破血流，網友讚爆「支持警察執法」。（翻攝自臉書爆怨公社）

事出必有因！有名網友在臉書分享拍下的影片，影片中有名男子被3名員警壓制在地，並有2員警向男子揮拳，男子頭部則呈現血流如注狀況，過程中員警也斥責男子「打警察」、「隨機攻擊路人」，最後該男子被上銬帶走；但拍下的原PO則質疑員警是否「執法過當」，網友則一面倒表示「支持警察執法」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳影片，影片中在某公園內，有名男子被3名員警壓制在地，2名員警對男子頭部揮拳，該男子則呈現頭破血流情形，員警也怒罵該男子「打警察」，最後員警將男子壓制上銬，也怒斥男子「隨機攻擊路人」、「已經有4、5位民眾報案」；原PO看到員警這樣對待被壓制男子，也在貼文寫下「執法過當了吧！」。

男子在公園「隨機傷人」，遭優勢警力壓制在地頭破血流，他拍下怒怨「執法過當了吧」。（翻攝自臉書爆怨公社）

影片一出，網友紛紛留言表示「乖乖聽話哪會被打，還執法過當」、「有案底的累犯，打剛好而已」、「不強悍一點，你確定嫌疑犯不會囂張嗎？」、「覺得完全沒有執法過當的問題」、「事出必有因，給個教訓才會乖乖的」、「對隨機攻擊5路人的人，是要多禮貌」、「活該！支持警察執法」、「只單憑這段就要說執法過當，怎麼不公佈完整影像呢？」。

據《ETtoday新聞雲》報導，遭壓制王姓男子有毒品等前科，之前曾在石雕公園隨機攻擊路人，已有5位民眾相繼報案，本月(4)日晚間，王男又在公園尋找民眾下手，一名郭姓女子遭攻擊，趕緊逃到派出所報案，警方到場見王男怒罵「髒話」又揮拳攻擊，警方以優勢警力將王男制伏在地，王男因倒地撞破頭，導致血流如注，員警見狀也協助通報消防隊。