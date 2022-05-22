俄烏戰爭，俄羅斯軍隊圍困烏克蘭馬立波的亞速鋼鐵廠，雙方激烈交火。隨著烏克蘭士兵投降，結束82天的圍城戰。前雄三飛彈總工程師張誠表示，亞速鋼鐵廠這場防衛戰，可以把他放大為俄烏戰爭的結局，就是「圍點打援」。

張誠22日在政論節目《新聞大白話》中表示，亞速鋼鐵廠這場防衛戰，可以把他放大為俄烏戰爭結局。亞速鋼鐵廠就是「圍點打援」，就是圍住打援軍，圍住之後，對方總是要出來。把這個放大來看，現在俄軍占領區，包括盧甘斯克、頓內次克、頓巴斯，俄羅斯目前在做戰地政務，就是讓老百姓恢復正常生活，而戰地政務的政府則是軍隊管的。

張誠接著表示，現在俄羅斯軍隊的重點放在頓巴斯南部，又是一個「圍點打援」，也就是不強力攻擊，而是慢慢圍住。

張誠指出，一個軍官領軍作戰，如何創造優勢三大原則︰第一個就是主動占優勢；第二，後勤補給充分的占優勢；第三，占劣勢的那方無法挽回局勢，它就占優勢了。這三大原則，俄羅斯在佔領區都是這樣做，現在烏克蘭要反攻就會很辛苦。