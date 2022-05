第75屆世界衛生大會(WHA)22日至28日在瑞士日內瓦召開,跨黨派立委視導團也已抵達日內瓦為台灣發聲,今(22日)上午參加「Walk the Talk:Health For All Challenge」健行活動,向國際社會表達台灣一起貢獻全球公共衛生的決心。

立法院組成了跨黨派的視導團前往日內瓦,由時代力量立委王婉諭、國民黨立委李德維、陳玉珍及民進黨立委林靜儀與外交部和衛福部,共同為台灣全體國人發聲。

林靜儀表示,除了前兩年受限疫情未舉辦外,每年在WHA會議前,世界衛生組織都會舉辦這個健走活動強調健康促進的重要性,今年台灣代表團和從全球各地來到日內瓦的僑民團體一起參加健行,在過程中很意外地沒有像前幾年一樣受到瑞士警方或中國的干預。

林靜儀說,據僑民轉述,這是因為很多中國國民施打的疫苗並不被歐洲所接受,因此今年來到歐洲的中國團體大量減少,也讓上午的健行過程非常平順,台灣代表團和來自世界各國參與健行的朋友一起走完,並在過程中大聲喊出台灣的名字,讓更多在日內瓦關心全球公共衛生事務的朋友們,可以了解到台灣想要加入世界衛生體系、貢獻全球公共衛生的堅持和決心。

林靜儀指出,儘管到今天為止台灣還沒有辦法收到邀請函進入WHA會議,但上午的健走過程十分順利,他也和衛福部次長李麗芬以及來自全球各地的台灣鄉親一同拉布條喊出「Taiwan can help!Taiwan is helping!」,盼向全世界表達台灣參與國際組織、和全世界共同分享經驗、和全人類攜手捍衛全球健康的意願和決心。

針對中國外交部就台灣參與世衛一事再提「一中原則」,林靜儀也反問「中國要不要為了當時隱匿 COVID-19 疫情,先向全世界道歉?」他說,當初中國沒有提早提醒全球疫情,甚至讓世界衛生組織失能,導致世界上許多人民遭受疫情帶來的傷害、喪失生命,也帶來嚴重的經濟損失。

林靜儀認為,在這個時候中國不僅不該阻撓台灣參與世衛,甚至應該向全世界道歉,因為台灣在疫情期間,一再希望用台灣的經驗、台灣的能量來和全世界分享、與全世界一起努力,因此不論是這次疫情也好、未來所有公共衛生相關事務也好,台灣的加入都是希望能夠為全世界努力,「我們尊重這個世界上只有一個中國,也請中國尊重這個世界上還有為全世界努力的台灣」。