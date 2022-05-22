俄羅斯國防部副部長葉夫庫羅夫（Yunus-Bek Yevkurov）的侄子哈姆霍耶夫（Adam Khamkhoyev）驚傳戰死烏克蘭消息。根據「烏克蘭國家通訊社」引述俄國獨立媒體報導，聲明指出「哈姆霍耶夫的遺體將於22日被送回家鄉哈拉不拉克（Karabulak）。」

據了解，哈姆霍耶夫畢業於俄羅斯知名樑贊高等空降指揮學校，曾在國家武裝後勤部（Russian Armed Forces）擔任上尉，他的叔叔則是國防部副部長葉夫庫羅夫。