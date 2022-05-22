桃園市警察局長陳國進赴中壢警分局表揚員警維護治安的付出。（呂筱蟬攝）

桃園市40歲張姓街友22日上午在中壢區中正公園，持刀刺傷1名蔡姓老人大腿，中壢警方獲報前往，張男誤認員警曾經抓過他而拒捕，員警林劭威在逮捕過程閃避不及，左胸被刺1刀受傷，但他仍與支援警力合力制伏張男，事後送醫縫合傷口身體並無大礙，下午回到工作崗位繼續執勤。

警方表示，張姓街友長期在中正公園遊蕩，他見公園老人不爽，持尖刀咆哮並驅趕74歲蔡姓老人，揮刀刺傷他的大腿，路人趕緊報警，中壢派出所員警林劭威、楊明諺趕到制止，但張男情緒激動，2人見狀認為公園人多並不適合用槍，只能採用警棍、辣椒水制止，不料張嫌誤認2警抓過他情緒更激動，雙方拉扯對峙，最後2警與到場的支援警力以人數上的優勢將張男制伏。

桃園市警局長陳國進前往中壢警分局，向執勤受傷的林劭威頒發慰問金，並肯定林和楊2人執勤維護治安的付出。陳國進表示，該街友誤認2警員抓過他而行兇，林警受傷仍完成任務，值得嘉許。