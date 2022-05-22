美國總統拜登22日下午乘坐專機抵達日本東京駐日美軍橫田空軍基地，這是他上任後首次訪問亞洲的第二站。拜登23日將前往東京皇居與日本德仁天皇會面，接著轉往赤坂迎賓館與日本首相岸田文雄進行雙邊會談。這場峰會除討論俄烏戰爭、東海與台海安全外，料將確認美國提供日本「核保護傘」。

美亞經貿與區域安全是拜登此行兩大重點。路透社報導，拜登稍早在美國駐東京大使官邸會見包括豐田汽車總裁在內的日本商界領袖。除了一系列官方行程，日本共同社指出，「拜登可能也有時間了解日本傳統文化。」

共同社報導，美日峰會後的聯合聲明，可能列明美國將以核武及常規戰力參與日本防衛的「擴大嚇阻」，估計是要抗衡同樣擁核的中俄。美日一致認為，國際社會絕不容忍片面改變現狀的行為，美日將加強防衛力與嚇阻力。

報導指出，面對當前的國際局勢，岸田認為有必要以「核保護傘」作為日本防衛的後盾，以維持與中俄的勢力平衡，北韓核威脅也是考量之一。不過，岸田仍會堅守「非核三原則」，並向拜登說明日方致力實踐無核武世界的立場。

此外，23日下午1時30分還會舉行美日外交、經濟部長2加2會談；下午4時15分，拜登將在東京六本木宣布「印度太平洋經濟架構」（IPEF）正式啟動；晚間7時，岸田在東京白金台八芳園宴請拜登。