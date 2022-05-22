阿根廷有更換戰機的需求，中國大陸與巴基斯坦合製的梟龍戰機，成為主要考慮的方案。阿根廷駐大陸大使納爾瓦哈(Sabino Vaca Narvaja)大使館武官薩拉特將軍(Norberto Zarate)特別參訪中航工業(CATIC)的成都飛機公司，評估梟龍戰機的性能符不符合阿根廷的需求。

1982年4月，阿根廷與英國爆發了「福克蘭群島戰爭」(阿根廷稱為馬爾維納斯群島戰爭)，使得英國持續對阿根廷發動國防封鎖，這也導致阿根廷很難購買到西方武器，因為英國航太系統(BAE System)在西方軍事武器的份額極高。阿根廷空軍目目前的主力噴射機仍是老舊的美製A-4天鷹式攻擊機，服役時間已超過50年。

在這種情況下中國大陸的戰機就成了阿根廷的選擇，並且在福島戰爭期間，中國大陸在立場上是偏向同情阿根廷的。這一點也在本次的參訪活動中有呈現，使館報告說，阿根廷政府特別與大陸代表談及「馬爾維納斯戰役40周年紀念會議」，特別展示一幅「馬爾維納斯的英雄」紀念油畫，放在阿根廷駐陸大使館中央區域。薩拉特還發表講話，向戰爭中陣亡的英雄和戰鬥人員致敬。

阿根廷駐華大使館報導稱，與大陸的國防合作還會愈來愈密切，除了目前正在評估採購的梟龍戰機以外，也可能購買大陸北方工業的8×8 輪式裝甲車，並考慮引進生產線，在阿根廷安裝生產。