遠東集團核心公司遠東新世紀為聚酯、紡纖材料業龍頭，綠色金融的創新成績更令金融業羨慕，遠東新世紀財務長王健誠在專訪中指出，遠東新自2018年率先呼應金管會的綠色債券發行，完成國內首檔民營生產事業綠債台幣30億元，爾後每年都在永續議題有一項新的成果，2020年完成亞洲首創連結永續指數進行保證與發行商業本票達台幣30億元，當年再發行國內首檔可持續發展債券，2021年發行國內企業首檔社會責任債券，台灣資本市場上唯一完成三種永續發展債券：綠色債券，可持續發展債券，社會責任債券之資格認證並發行的企業。

當市場還在思考，應該沒有更多的綠色財務創新可以讓遠東新世紀突破了吧？王健誠透露，日本合資子公司遠東石塚，最新通過日商銀行的SDGs永續融資核可，為台灣企業在日本市場獲得第一筆SDGs貸款，遠東新海外子公司也因此加入集團的永續發展行動。

遠東集團核心公司遠東新世紀為聚酯、紡纖材料業龍頭，與日商石塚硝子合資的遠東石塚（Green PET），成為日本最大rPET供應商，推廣創新循環經濟相當有成，最新獲得日商瑞穗銀行(Mizuho Bank)、日商三井住友銀行(SMBC)，日商三菱日聯銀行(MUFG Bank)簽約、合計日幣150億元的大型融資案。

瑞穗銀行台灣營業部總經理林裕新表示，遠東石塚與瑞穗銀行合作，將SDGs（永續發展目標）併入營運目標，除了為台灣企業在日本市場獲得第一筆SDGs貸款，亦是遠東新海外子公司第一檔永續發展目標貸款。

SDGs中文稱「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），2015年由聯合國啟動。王健誠表示，遠東石塚預計將此項資金挹注在關西姬路市產能最大的第三座rPET廠建置，為落實SDGs的具體行動，預計2024年擴充完成後，日本當地廢寶特瓶年處理量可達27萬噸，rPET年生產量為19萬噸，市占率將站穩五成以上。

遠東石塚的企業客群有可口可樂等日本前五大飲料廠、小林製藥和大塚製藥等兩家製藥龍頭，及知名家俱廠IKEA等。該公司早自2019年起與日本7-11合作，收取東京都內350家店舖回收之寶特瓶，並透過第三方認證的投料追蹤及管理系統，將該寶特瓶製成再生酯粒，提供予Coca Cola Bottlers Japan Inc吹瓶、充填飲料，再上架於7-11店鋪之中，達成「100％ PET Close Loop」創舉；2021年再與姬路市政府及伊藤園締結「100％ PET Close Loop」協定，未來將回收當地之廢寶特瓶運送到關西新廠及當地灌裝廠生產伊藤園用PET瓶產品，藉以擴大節能減碳、落實循環經濟等效益。

王健誠表示，遠東新世紀深耕回收產業超過30年，推廣創新循環經濟有成，企業使命為運用創新的思維、優異的技術與卓越的管理，成為聚酯、紡纖材料領導者，因應全球氣候暖化，碳中和、ESG為全球共同追求的目標，發揮多元資產功能，創造最大價值。