總統蔡英文，今天前往新北市永和區孫家祠堂，完成民進黨全國黨員代表與地方黨部主委選舉。因疫情發展日益加據，被外界質疑「過疫情而不入」。總統府發言人張惇涵近日表示，蔡英文總統關心各地的防疫不會減少。但此話卻遭台北市政府發言人陳智菡22日打臉表示，如果蔡總統真的視民如子，就不會把如此重要防疫資訊「暗崁」，草菅人命。被不公平對待、被拋下的不是柯文哲或侯友宜市長，而是數百萬的臺灣人民。

台北市長柯文哲（左）、新北市長侯友宜（右）。（圖/本報資料照，杜宜諳攝）

陳智菡今(22日)晚間於臉書表示，自己今天被記者問到，「柯市長有沒有接到總統的防疫電話？ 」她回應，自己沒有聽過柯市長提起蔡總統有致電關心北部疫情，印象比較深刻的是今年四月份疫情再起時， 總統在官邸召集了防疫會議，邀集桃園市長鄭文燦與高雄市長陳其邁等多位綠營首長，當時疫情已經升溫的台北市柯文哲市長與新北侯友宜市長卻都沒有受邀，事後總統也沒有告知雙北，「指揮中心內部早已評估疫情即將大規模爆發」。

陳智菡進一步指出，打不打電話並非重點，北市也不需要特別的關心或差別待遇，只盼公平、一致即可。「如果蔡總統真的視民如子，就不會把如此重要防疫資訊「暗崁」(閩南語:意指把東西偷藏起來)，草菅人命。被不公平對待、被拋下的不是柯文哲或侯友宜市長，而是數百萬的臺灣人民」。