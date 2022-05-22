民進黨雲林縣黨部主委改選，立委蘇治芬支持的林金忠以3906票順利當選，13日宣布退選的沈健興仍獲1092票支持，沈健興退選的理由是山海團結一心。

沈健興13日發布聲明指出，他秉持山海和諧、團結一心的理念，但看到黨員之間因互相較勁產生困擾，他宣布無條件退出主委選舉，並且全力支持林金忠為民進黨完成年底選舉任務。

沈健興21日再發聲明稿強調，他為黨內和諧，無條件禮讓而宣布退選，經得起考驗，敬請有心人停止抹黑及散布不實訊息，他並呼籲黨員踴躍投票支持林金忠。

22日主委選舉照常舉行，投票結果出爐，林金忠囊括3906票，沈健興仍獲1092票。沈健興在第一投開票所（斗六、莿桐、林內）得票數高達445票，僅低於林金忠的449票4票之差。

外傳沈健興是立委劉建國支持的人選，不過劉建國日前接受網路媒體專訪時表示最初他對沈健興要參選並不清楚。林金忠則曾任立委蘇治芬的助理。