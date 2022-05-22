「台灣烏克蘭陣線」在台北市舉行「維什萬卡」日慶祝活動，圖為現場插著畫有和平鴿的烏克蘭旗幟。（陳俊吉攝）

「台灣烏克蘭陣線」在台北市舉行「維什萬卡」日慶祝活動，圖為在台烏克蘭人在現場教導製作手工紡織娃娃。（陳俊吉攝）

「台灣烏克蘭陣線」在台北市舉行「維什萬卡」日慶祝活動，圖為民眾購買首飾，在台烏克蘭人特地幫他帶上。（陳俊吉攝）

「台灣烏克蘭陣線」在台北市舉行「維什萬卡」日慶祝活動，圖為在台烏克蘭人穿著傳統服裝傳統頭戴鮮花。義賣烏克蘭啤酒。（陳俊吉攝）（警語：未成年請勿飲酒）

「台灣烏克蘭陣線」在台北市舉行「維什萬卡」日慶祝活動，圖為在台烏克蘭人現場畫著當地圖騰。（陳俊吉攝）

「台灣烏克蘭陣線」22日在台北市舉行「維什萬卡」日慶祝活動，活動現場來了不少民眾。（陳俊吉攝）

「台灣烏克蘭陣線」在台北市「小巷裁縫酒吧」草坪，舉行「維什萬卡」日慶祝活動，現場販售帶有「烏克蘭 ＋ 台灣」維什萬卡圖案的貼紙義賣，所有收益將捐贈給烏克蘭，希望給予烏克蘭實質幫助 。（陳俊吉攝）

「台灣烏克蘭陣線」在台北市舉行「維什萬卡」日慶祝活動，圖為在台烏克蘭人戴著國旗口罩在國旗前希望戰事能趕快和平落幕。（陳俊吉攝）

「台灣烏克蘭陣線」22日在台北市「小巷裁縫酒吧」草坪，舉行「維什萬卡」日慶祝活動，活動主要是獻給烏克蘭民族刺繡圖騰「維什萬卡」（Vyshyvanka）的露天活動，並公布在台烏克蘭社群所設計、專屬於烏克蘭和台灣的「維什萬卡」圖案。

該圖案透過烏克蘭傳統刺繡代碼，將「烏克蘭」和「台灣」文字編譯組合，加上星星與火的圖案，象徵為自由而戰。世界各地的烏克蘭人都會慶祝Vyshyvanka日。多年來它已成為烏克蘭民族身份的真正象徵。因為烏克蘭人正在為他們的文化獨立和作為烏克蘭人的權利而戰。

活動原本是烏克蘭所有人享受烏克蘭文化和在大自然中度過美好時光的絕佳機會，但今年戰爭使烏克蘭人民無法盡情慶祝這個節日，在台烏克蘭人與友人今日同時支持勇敢的烏克蘭人民，特地在現場有提供主題相關工作坊、遊戲、烏克蘭小吃，讓前往民眾有機會品嚐一些烏克蘭小吃，參加手工藝和藝術工作坊、玩遊戲、並欣賞美妙的音樂，也販售帶有「烏克蘭 ＋ 台灣」維什萬卡圖案的貼紙義賣，所有收益將捐贈給烏克蘭，給予烏克蘭實質幫助 。